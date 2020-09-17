NATO Karargahı'nda Türkiye ile Yunanistan arasında kritik toplantı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Karargahı'nda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsünün başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan arasında kritik bir toplantının başladığını açıkladı.
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü olduğu belirtilen toplantının NATO Karargahı'nda gerçekleştiği kaydedildi.
Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıştırma usulleri toplantıları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında Doğu Akdeniz'deki son durumun ele alınması kararlaştırılmış ve bugün dördüncüsü gerçekleşen ayrıştırma usulleri toplantıları başlamıştı.
Dün de üçüncüsü yapılan toplantılarla NATO üyeleri Türkiye ve Yunanistan'ın karşı karşıya gelmesinin engellenmesi ve bölgede gerilimin azaltılması amaçlanıyor.