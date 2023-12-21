NATO kabul etti! Ukrayna ortak silah üretimi için karar verildi: planı için hazırlıklara başladı! Hareket geçti!
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov'in sözleri tüm dünyanın dikkatini çekerken silah üretimi hakkında yaptığı açıklamada, "Ortak üretim artık başladı ve devam ediyor dedi! NATO ile ortak silah üretiminin başladığını ve kısa sürede artmasını...
Danilov Ukrayna'da üretilen silahların NATO standartlarını karşıladığını vurguladı.
Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana kapalı olan havalimanlarının açılması konusuna da değinen Danilov, "Sivil havacılık için havalimanlarının güvenliği ve uçakların sigortası dahil bazı koşulların yerine getirilmesi lazım. Başka türlü havalimanları açılamaz. Konuyu 2024'te gündeme alarak çözmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.
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