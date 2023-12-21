NATO kabul etti! Ukrayna ortak silah üretimi için karar verildi: planı için hazırlıklara başladı! Hareket geçti!

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, NATO ile ortak silah üretiminin başladığını belirterek kısa süre içerisinde arttırmak istediklerini söyledi.

Danilov, basına yaptığı açıklamada, "Ortak üretim artık başladı ve devam ediyor. Şu an bizim için önemli olan var olan üretim hacminin kısa sürede yükselmesi. Bunu istiyoruz. Aslında tamamen teknik bir konu ve üzerinde çalışılıyor." dedi.



Danilov Ukrayna'da üretilen silahların NATO standartlarını karşıladığını vurguladı.



Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana kapalı olan havalimanlarının açılması konusuna da değinen Danilov, "Sivil havacılık için havalimanlarının güvenliği ve uçakların sigortası dahil bazı koşulların yerine getirilmesi lazım. Başka türlü havalimanları açılamaz. Konuyu 2024'te gündeme alarak çözmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.