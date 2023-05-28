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Dünya NATO ile AB, Kosova'yı görüştü!
Dünya

NATO ile AB, Kosova'yı görüştü!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:13:00 -
NATO ile AB, Kosova'yı görüştü!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Borrell ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Borrell ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu.

Kosova ile Sırbistan arasında normalleşmeyi öngören AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun hemen çalıştırılması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, bunun barış ve normalleşme için tek yol olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Priştine gerginliği düşürmeli ve tek taraflı, istikrarı bozucu adımlar atmamalı." ifadesini kullanarak, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) güvenli ortamı sağlamaya devam edeceğinin altını çizdi.

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