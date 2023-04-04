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Gündem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştık
Gündem

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştık

Yeniakit Publisher
2023-04-04 22:01:00 -
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının İsveç'in güvenliğini çok daha artırdığını, bu ülkenin üyeliğine ilişkin sürecin ise çıkmazda olmadığını, belirterek sürecin Türkiye ile yeniden başlatılacağını söyledi.

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk günü kapsamında yapılan NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Bunun Finlandiya'nın NATO üyesi olarak katıldığı ilk toplantı olduğunu anımsatan Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşı ve bu ülkeye kendini savunması ve Avrupa-Atlantik bölgesinin parçası olması için verilecek desteği ele aldıklarını söyledi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 65 milyar avroluk askeri yardım dahil olmak üzere 250 milyar avroya yakın destek sağladığını anımsatarak, "Ancak rehavete yer yok." dedi.

"Bugünkü toplantımız NATO'nun Ukrayna'ya olan kalıcı taahhüdünün altını çizdi. Müttefikler, silah ve cephane üretimini hızlandırıyor, eğitim ve yeni ağır silahların satın alınmasını sağlıyor." ifadesini kullanan Stoltenberg, önemli katkılarda bulunan Almanya, Hollanda, Norveç ve İngiltere gibi müttefiklere, Avustralya ve Japonya gibi ortaklara teşekkür ettiğini belirtti.

Stoltenberg, bugünkü toplantıda da müttefiklerin yardım taahhütlerinde bulunduğunu ancak miktarların ilerleyen süreçte kendileri tarafından açıklanmasını tercih ettiğini bildirerek, "Müttefiklerin artık destek sağlamanın önemini anladıkları konusunda oldukça iyimserim. Yani Vilnius Zirvesi itibarıyla bence önemli miktarda paramız olacak ve ayrıca 'çok yıllı' bir programı destekleme taahhüdümüz olacak." diye konuştu.
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İsveç'in üyeliğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Finlandiya'nın üye olması, İsveç'in güvenliğini çok daha artırıyor. Süreç çıkmaza girmiş değil. Girmişti ama bunu ortadan kaldırabildik. Birkaç hafta veya ay boyunca kalıcı mekanizmada hiçbir toplantı, hiçbir temas olmadı. Haftalar önce (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile yaptığım görüşmeden sonra, bu süreci yeniden başlatma konusunda anlaştık. Burada NATO karargahında Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile bir toplantı yaptık. Tekrar görüşmek üzere anlaştık ve sürekli istişareler yapılıyor. İsveç'in katılımı konusunda da ilerleme kaydetmek için farklı düzeylerde çalışmaya devam ediyoruz. İsveç üye olacak. Bunun mümkün olan en kısa sürede olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Ancak İsveç'in yalnız bırakılmadığını hatırlamak önemlidir. İsveç kimsenin umrunda değilmiş gibi bir durum yok. İsveç tüm müttefiklerin umrundadır."

Kaynak: AA

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Yorumlar

Ejde

Çok şükür. geri vites yaptı bizimkiler standart hamdolsun.

Gül Büsra Aydn

Yani gene satışa geldik desenize. one minute
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