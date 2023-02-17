NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Akar ile deprem bölgesinde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ardından Savunma Bakanı Akar ile görüşerek Hatay'daki yıkımı havadan inceledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ardından uçakla Adana’ya geçti.

Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından karşılanan Stoltenberg, daha sonra Akar ile birlikte Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi. Akar, Stoltenberg’e depremler ve sonrasındaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Akar, görüşme sırasında, depremlerin sonrasında gösterilen dayanışma ve gerçekleştirilen ziyaretin yanı sıra depremde hayatını kaybedenlerin anısına NATO Karargahı'nda tüm bayrakların yarıya indirilmesi ve 14 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılışında saygı duruşunda bulunulmasından dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti.

Tüm bunları, 'NATO'nun birlik ve dayanışmasının en açık göstergesi' olarak nitelendiren Milli Savunma Bakanı Akar, özetle şöyle konuştu:

"Tüm bu faaliyetler NATO'nun, birlik, dayanışma ve müttefiklik ruhunun en açık, anlamlı göstergesidir. Yaşadığımız depremler, yüzyılın en büyük doğal afetlerindendir. Bu zor günlerde bizlere destek veren her bir müttefikimize, ortaklarımıza, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günlerden sonra İttifakın Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'ni aktive etmesini ve İskenderun'da iki bin kişilik çadır kent kurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Hatay ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “6 Şubat depremleri, NATO’nun kuruluşundan bu yana İttifak topraklarında gerçekleşen en ölümcül doğal afetti. Şimdi binlerce yerinden edilmiş insan için kalacak yer ve hava köprüsü sağlıyoruz. Ankara ve Hatay’da güçlü dayanışmamızı ilettim: NATO, Türkiye’nin yanında” dedi.