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NATO, ABD ağzıyla konuşmaya başladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, S-400’e yönelik soruya “Askeri teçhizat konusu ülkelerin kendi kararı ancak NATO’nun 2013’ten beri füze bataryaları ile Türkiye’nin Suriye sınırını korumaya aldığını gözardı etmeyelim” diyerek bir anlamda “S-400’e ne gerek var” demeye çalıştı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:22

Amerika ve batılı ülkelerle S-400 savunma sistemi nedeniyle gerginlik yaşayan Türkiye’ye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ılımlı mesajlar verdi.

Stoltenberg, bugün ve yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Ankara ile dayanışma mesajı verdi.

Stoltenberg, “Önemli ve çok değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye’yi tekrar ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye’ye, Akdeniz Diyaloğunun 7 ortak ülkesiyle birlikte NATO’nun en üst düzey karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyinin özel bir toplantısına ev sahipliği yapacağı için teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çavuşoğlu’yla görüşmeler gerçekleştireceğim. Bölgedeki güvenlik durumunu ve Türkiye’nin NATO’ya yaptığı önemli katkıları yüz yüze görüşme fırsatımız olacak” dedi.

NATO, Türkiye’yi koruyor

ABD’nin karşı olduğu için gerginlik çıkardığı S-400 konusunda da Stoltenberg, “Türkiye’nin ABD’den muhtemel Patriot füze sistemi tedarikine ilişkin görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyorum. Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir ancak müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur.

NATO müttefiklerinin 2013’ten bu yana Türkiye’nin hava savunma sistemlerini takviye ettiğini de göz ardı etmemeliyiz. İspanya ve İtalya’nın füze bataryaları Türkiye’nin güney sınırlarının yakınlarında konuşlandırılmış bulunuyor. NATO müttefiklerinin taahhütlerini sürdürdüğü bu misyon çok önemli.  Türkiye zorlu güvenlik sınamalarından geçerken, NATO müttefikleri Ankara ile dayanışma içinde olmaya devam etmektedir. NATO, Türkiye’yi hava ve füze savunma sistemleriyle korumanın yanı sıra Türk topraklarının üzerinde erken uyarı ve gözlem uçaklarıyla güçlendirilmiş devriye uçuşları da yapmaktadır. Irak ve Suriye ile sınırdaş olan Türkiye, Ortadoğu’da yaşanan mevcut şiddet ve çalkantının etkilerini en fazla hisseden müttefiktir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:22
  1. Ankara
  2. S-400 savunma sistemi
  3. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  4. NATO
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Kuzey Atlantik Konseyi
  7. Akdeniz Diyaloğu
  8. ABD
  9. S-400

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