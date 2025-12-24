Nasuh Boztepe: Sandalyeden düşme kazasına hapis cezası

İşte Nasuh Boztepe’nin anlatımıyla, o olayın detayları:

"Hocam bir işçimiz işe girdikten bir ay sonra yemekhanede sandalyede otururken sol ön tarafa eğilip düşmüş. Sandalyenin de sol ön bacağı kırılmış. Çalışanımız biraz kilolu birisi. Video kayıtları var, ben de bunları inceledim. Otururken dikkat etmemiş. O sandalyeye yüzlerce kişi oturup kalkmıştır, düşmemiş. Sandalyenin ayağı kırılmamıştır. Hastanede doku zedelenmesi demişler, üç gün istirahat vermişler. Daha sonra on gün daha rapor almış. Çalışanın özlük dosyasına bakıldığı zaman eğitimlerin tam yapıldığı, işe giriş sağlık raporlarının mevzuata uygun olduğu görüldü. Sağlık raporunda bu personelin bir şikayetinin olup olmadığı da soruluyor. O da altı sene önce böbreklerinden rahatsız olduğunu ve tedavi edildiğini ifade ediyor. Müşteki karakol ifadesinde kendisinin daha önceden dizinde yırtık olduğunu, düşmeyle de bu bölgede ağrının daha çok arttığını belirtiyor. Dizinde yırtık olduğunu mesai arkadaşlarına da söylüyor. Onlar da 'Niçin ayakta yapılan çalışmalar için buraya geldin?' diye soruyorlar. Mobilyalar aldığını, kredi kartı borcu olduğunu, çalışmaya mecbur olduğunu belirtiyor.

İş yeriyle ilgili kamu davası açılıyor. Hakim hiçbir mahkeme yapmadan, ifade almadan, sadece jandarmada alınan ifadelerle 'taksirle yaralanmaya sebep olmaktan' dolayı 75 gün fabrika müdürüne hapis cezası veriyor. Bunu paraya çeviriyor. Aylık 1500 lira, toplam 15 bin Türk Lirası'na mahkum ediyor. 5 yıl suç işlememe kaydı şartıyla mahkumiyeti erteliyor.

Fabrika müdürü uzun yıllardır aynı yerde çalışan bir arkadaşımız. Bizi görünce, 'Nasuh Bey, bundan sonra bizim çalışan personelimizle yolda yürüme ve sandalyede oturma eğitimi yapmanızı istiyorum. Lütfen elemanlarınıza talimat verin, bunları yapsınlar' dedi.

Adaletin olmadığı yerde çalışma barışından bahsedilemez. Adalet mülkün temelidir. Devlet adaletle devam eder, devlete güven de budur. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın yetkililer, adalet dağıtıcılar; kanunları lütfen yeniden bir okuyunuz."