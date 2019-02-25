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Nassau Kruvaziyer Limanı'na en iyi teklif NCP'den

Global Ports Holding iştiraki NCP'nin, Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süreyle işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklif en iyi teklif seçildi

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:56
Nassau Kruvaziyer Limanı'na en iyi teklif NCP'den

İSTANBUL (AA) - Global Yatırım Holding AŞ'nin bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH veya Global Ports Holding) iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin (NCP), Bahamalar'daki Nassau'da yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklif en iyi teklif seçildi.

Global Yatırım Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, NCP'nin, Nassau'da yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklifin Bahamalar hükümeti tarafından en iyi teklif seçildiği belirtildi.

Açıklamada, NCP'nin yüzde 49 hissesinin Global Ports Holding'e, yüzde 49 hissesinin Bahamas Investment Fund'a (BIF), yüzde 2 hissesinin de Yes Foundation'a ait olduğu bildirildi.

Nassau Kruvaziyer Limanı'nın dünyanın en önemli transit limanlarından olduğu ve geçen yıl 3,7 milyon yolcu ağırladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde GPH, kendi global deneyimi ve işletme modelini Nassau'daki kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacağı gibi, limanda kapasite artışı (6 gemiden 8 gemiye artış) ve yolcularla yerel halkın liman deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi birtakım yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu dönüşüm, yeni bir ikonik terminal binası inşa edilmesini, eğlence ve organizasyon alanları yaratılmasını, mevcut ticari alanların iyileştirilmesini ve amaca uygun yeni ticari alanların dizaynı ve yapımı, limanın çevresinde yolculara hizmet veren kara ve deniz trafik akışının verimli hale getirilmesi gibi, limanı önemli ölçüde iyileştirmeye yönelik yatırımları içermektedir. Ayrıca, Nassau Kruvaziyer Limanı'nın Bay Caddesi ve Nassau şehir merkezi ile entegre edilerek Nassau şehrinin gelişmesine de önemli bir katkı sağlanması planlanmaktadır. Nassau Kruvaziyer Limanı'nın portföye eklenmesi ile mevcut rakamlarla Global Ports Holding'in hizmet verdiği yolcu sayısının yaklaşık yüzde 50 artarak 12 milyona çıkması beklenmektedir.

Bundan sonraki süreçte GPH, Bahamalar hükümeti ile imtiyaz sözleşmesi üzerinde görüşmelerde bulunacak ve çalışmalar yapacak olup sözleşmesinin imzalanması tarafların sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlıdır. GPH, yerel ve uluslararası bankalarla uzun vadeli finansman için ileri safhalarda görüşmeler yürütmektedir. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte finansal kapanışın ve imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2019'un ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir."


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:56
  1. Global Yatırım Holding AŞ

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