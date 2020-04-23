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Dünya

Nasrullah İsrail'i yenmenin yolunu açıkladı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Ramazan ayının başlangıcı nedeniyle yaptığı konuşmasında, "Sabırla koronavirüsün üstesinden gelebiliriz. Sabırla düşmanımız İsrail'i yenebiliriz" dedi.

2020-04-23 22:46:00 -
Nasrullah İsrail'i yenmenin yolunu açıkladı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, "Sabırla koronavirüsün üstesinden gelebiliriz. Sabırla düşmanımız İsrail'i yenebiliriz" dedi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Ramazan ayının yaklaşması münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Hasan Nasrullah, mübarek Ramazan ayına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İyilik ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayı aynı zamanda günahların affedildiği bir aydır. Oruç tutmak sırf yüce Allah'ın yararına değil, aslında iman eden kişilerin hem dünyası hem de Ahireti için yararlıdır. Şu anda insanların bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Oruç tutmanın bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu kanıtlayan bilimsel kanıtlar bulunmaktadır"

Seyyid Hasan Nasrullah, "Sabırla koronavirüsün üstesinden gelebiliriz. Sabırla düşmanımız İsrail'i yenebiliriz. Oruç tutma sabrı denemek için her yılda yapılan bir egzersizdir. Sabır zaferin anahtarıdır" dedi.

"Sağlık kurallarına uymak bir görev"

Seyyid Hasan Nasrullah ayrıca, Lübnan'daki salgın durumunun Beyrut hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nın çabalarıyla birlikte halkın tavsiyelere uyması nedeniyle iyi olduğunu dile getirerek, "Korona ile mücadele bir sorumluluk ve sağlık protokollerine uymak bir görevdir" ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, "Lübnan başta olmak üzere birçok ülkede koronavirüs salgını devam etmesinin kıtlığa ve açlığa yol açacağı endişesi var. Dolayısıyla halkın geçim kaynaklarını akıllıca yönetmek gerekiyor" diye konuştu.

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