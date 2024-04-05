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Dünya Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz
Dünya

Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz

Yeniakit Publisher
2024-04-05 18:33:00 -
Nasrallah'tan 'tedbir alın' çağrısı: İsrail'e karşılık vereceğiz

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'ın İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısına karşılık vereceğini bildirdi. Nasrallah, Lübnanlılara her türlü ihtimale karşı tedbir almaları çağrısı yaptı.

Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde "Kudüs Günü" dolayısıyla düzenlenen programa video konferans aracılığı ile katılıp İsrail ile çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıya Tahran'ın karşılık vermesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Nasrallah, "İran'ın karşılık vermesinden sonra herkes kendini hazırlamalı, işlerin nasıl gidebileceğini bilmeli ve her olasılığa hazırlıklı olmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların üzerinden 6 ay geçmesine rağmen henüz asıl güçlerini ve silahlarını kullanmadıklarını iddia eden Nasrallah, Lübnan'daki direnişin savaştan korkmadığını ve her türlü savaş ihtimaline de hazır olduğunu vurguladı.

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a yönelik topyekûn savaş tehdidi ve baskılarına rağmen Lübnan cephesini durduramadığını, tutumlarında bir değişikliğin olmadığını ve Gazze ile dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiklerini söyledi.

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