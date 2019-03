Nasıranlı, vatandaşlarla birlikte fidan dikti

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, vatandaşlarla birlikte fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cevdet Nasıranlı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kent Ormanı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı. Burada vatandaşlarla birlikte fidan diken Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmalarına ara vermeden gece gündüz devam ettiklerini söyledi. Nasıranlı, "Bizler elimizden geldikçe her yere koşmaya, yetişmeye çalışıyoruz. Şehrimizi her alanda ve her anlamda güzelleştirmeye çalışıyoruz. Fidan dikme zamanıdır, bizlerde yeşil bir kentiçin, çevre dostu olarak elimizden geldikçe fidan dikeceğiz. Doğamızı ve ormanlık alanlarımızı koruyacağız" dedi.