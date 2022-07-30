Nasır ve ölü deriden nasıl kurtulabilirsiniz? Ayaklardaki ölü deriyi temizlemenin 9 yolu

Uzmanlara göre, banyolarda ve duşlarda ve egzama ve sedef hastalığı gibi cilt koşullarında ayaklarınızı düzenli olarak sıcak suya maruz bırakmak da dahil olmak üzere ayaklarda kuru cilt için birçok potansiyel neden vardır. Öncelikle Yürürken ve koşarken tabanda ve topuklarda sürtünme, kuruluğun artmasına neden olabilir. Ölü cildin oluşmasını önlemek için her zaman nemi emen çoraplarla birlikte uygun ayakkabı giydiğinizden emin olun.

Ayağınızdaki ölü deriden kurtulmanın yolları



1. Ponza taşı

Ayaklardaki ölü deriyi ve nasırları temizlemeye yardımcı olan doğal bir lav taşıdır ponza taşı. Üstelik kullanımı oldukça kolaydır.

Ayaklarınızı yumuşatmak için 10 dakika boyunca ılık suda beklettikten sonra, ponza taşını da ılık suya batırın. Ölü deriyi çıkarmak için taşı ayağınızın çevresinde dairesel veya yan hareketlerle nazikçe hareket ettirin. Sağlıklı hücre döngüsünün desteklenmesine yardımcı olacak tüm ölü deri alanını değil, cildin üst tabakasını çıkarmaya odaklanın. Son olarak, ayaklarınızı yumuşatmak için losyon veya yağ uygulayın.

Yaralı veya ağrılı bölgelerde asla ponza taşı kullanmayın.

2. Parafin mumu

Nemini kaybederek kuruyan, çatlayan ve gün boyu ayakkabılar içinde havasız kalan ayaklar parafin mumu sayesinde yumuşacık, bakımlı ve güzel bir görünüme kavuşur. Petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum çeşidi olan parafin orta sıcaklıkta eriyebilir. Kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, yakacak veya tahriş edecek kadar sıcak olmamasıdır. Ayaklarınızı birkaç kez sıcak muma soktuktan sonra streçe sarın ve mum sertleşene kadar bekleyin. Ayaklarınızdaki ölü derileri mum ile birlikte temizlemiş olacak ve yumuşacık ayaklara kavuşacaksınız.

Kan dolaşımınız zayıfsa, ayaklarınızda kızarıklık veya açık yara veya diyabetik nöropati gibi ayaklarınızda his kaybı varsa parafin mumu kullanmamalısınız.

3. Ayak scrub’ları ve kahve

Topuk çatlakları, ayak mantarları ve ölü deriler gibi sorunları ortadan kaldırmaya yarayan ayak scrub’ları sayesinde yumuşak ve bakımlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ayak scrub’ını hazır bir ürün olarak alabileceğiniz gibi kendiniz de hazırlayabilirsiniz. İki yemek kaşığı deniz tuzunu eşit miktarda bebe yağı ve limon suyuyla seyreltmeniz yeterli.

Kahvenin her türlüsü güzellik sektöründe mucizeler yaratmaya devam ediyor. Siz de Türk kahvesi telvesi veya filtre kahve ile ayak tabanlarının bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Ayaklarınızı ılık su dolu bir kovanın içerisinde 10-15 dakika bekletin. Bekleme işlemi sırasında arkanıza yaslanarak kahvenizi yudumlayın. Daha sonra kahve telvesi yardımıyla ayaklarınızı ovun. Ovma işlemini 10-15 dakika sürdürmeye çalışın.

4. Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesini ölü cildi çıkaran bir eksfoliyatör yapmak için kullanabilirsiniz. Eşit miktarda yulaf ezmesini gül suyu veya sütle karıştırarak macun haline getirin ve ayaklarınızı bu karışım ile ovun. 20-30 dakika bekledikten sonra bir ayak fırçası kullanarak ayaklarınızda kuruyan macunu çıkarın ve soğuk suyla durulayın. Her gün uygulamakta sakınca görülmeyen bu yöntemden sonra da nemlendirici krem sürmeyi unutmayın.

5. Epsom tuzu

Magnzeyum sülfat olarak da bilinen epsom tuzu, kükürt ve oksijen barındıran bir tür inorganik tuzdur. Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak anılan bu madde, suda çözünür ve sodyum yerine magnezyum içerir. Ayaklarınızı suda çözülmüş Epsom tuzuna batırıp bekletmek, kuru, çatlamış ayakların pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Ayrıca bir avuç epsom tuzu ve bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak bir banyo süngeri aracılığı ile ayakları ovmak çok iyi sonuç verir.

6. Sirke

Ayaklarınızı sirkeli suda bekleterek yumuşamalarına yardımcı olabilir ve ölü, kuru veya çatlamış deriden kurtulabilirsiniz. Elma sirkesi ve beyaz sirke popüler seçenekler olsa da hemen her türlü sirke kullanabilirsiniz. Sıcak su cildin daha fazla kurumasına sebep olabilir, bu yüzden soğuk su tercih etmelisiniz. 1 ölçü sirkeye 2 ölçü su kullanın ve ayaklarınızı en az 10 dakika içinde bekletin. Bu uygulamadan elde edilen nemi ayaklarınıza hapsetmek için nemlendirici, vazelin ya da Hindistan cevizi yağı sürdüğünüz ayaklarınıza çorap giyin.

7. Baby peeling’i

Bebek peelingi, ölü deriyi çıkarmak ve ayaklarınızı pürüzsüzleştirmek için 1 saatlik popüler bir evde bakım uygulamasıdır. Kullanmak için, verilen plastik patikleri bir saate kadar ayaklarınızda muhafaza etmelisiniz. Meyve asidi, jel solüsyon ve ölü derinin ayaklarınızdan dökülmesine yardımcı olacak diğer nemlendiriciler içerirler. Paket üzerindeki kullanım talimatları izlenmelidir. Sonraki üç ila yedi gün içinde soyulmanın gerçekleşmesi için ayaklarınızı her gün ıslatmanız gerekir.

Bu tedavinin faydalarını veya etkinliğini destekleyen herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamakla birlikte, çevrimiçi sadık kullanıcılar arasında büyük bir takipçi kitlesine sahip.

8. Kabartma tozu

Kabartma tozu, ölü deriyi ayaklardan çıkarmak için evde uygulanan popüler bir yöntemdir. Ancak bazı dermatologlar, kabartma tozunun tahriş edici olabileceği, kızarıklığa neden olabileceği ve cildi daha da kurutabileceği konusunda uyarıyor. Çünkü cildin doğal pH dengesini bozabilir. Herhangi bir cilt hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa, ayaklarınıza kabartma tozu kullanmayın.

Kabartma tozu kullanmaya karar verirseniz, 10-20 dakika boyunca tam bir ılık su banyosunda sadece küçük bir miktar (2-3 yemek kaşığı) kullanın.

9. Limonlu su

Limondaki asit, ölü deri hücrelerini ayaklarınızdan temizlemeye yardımcı olabilir. Ancak karbonata benzer şekilde ayaklarınıza limon sürmek cildin doğal pH dengesini bozabilir ve daha fazla kuruluğa ve ölü cilde neden olabilir.

Ayağınızda kesik veya açık yara varsa, hassas bir cilde sahipseniz, herhangi bir kızarıklık ve tahriş yaşıyorsanız limon kullanmaktan kaçının.

Bu tarz bir sıkıntınız yoksa ve limonlu su banyosunu denemek istiyorsanız, ılık suya sıkacağınız bir limonun suyu yeterli olacaktır.