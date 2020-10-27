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Aktüel "Nasipse Adayız", Mannheim-Heidelberg Film Festivali'nde yarışacak
Aktüel

"Nasipse Adayız", Mannheim-Heidelberg Film Festivali'nde yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:34:29 -
"Nasipse Adayız", Mannheim-Heidelberg Film Festivali'nde yarışacak

İSTANBUL (AA) - Yönetmen, oyuncu ve senarist Ercan Kesal'ın ilk uzun metraj filmi "Nasipse Adayız", "69. Uluslararası Mannheim-Heidelberg Film Festivali"nde yarışacak.

Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen yapım, 12-22 Kasım'da gerçekleşecek festival kapsamında, ilk kez Almanya'daki sinemaseverlerle buluşacak.

Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan, otobiyografik özelliklere sahip film, İstanbul Film Festivali'nden "En İyi Yönetmen", "En İyi Kurgu" ve "FIPRESCI En İyi Film" ödüllerini aldı.

Film ayrıca 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen" ödüllerine de layık görüldü.

İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde yaşadığı trajikomik hikayesini ele alan yapımda, Kesal'ın yanı sıra Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci de rol aldı. Filmde, Nazan Kesal ile Valeriu Andriuta ise konuk oyuncu olarak bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklenen film, 30 Ekim'de Bir Film dağıtımıyla sinemalarda gösterime girecek.

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