  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset Nasıl seçim yapacaksınız? Yayıncı kuruluştan dev derbiye spiker ayarı
Siyaset

Nasıl seçim yapacaksınız? Yayıncı kuruluştan dev derbiye spiker ayarı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Nasıl seçim yapacaksınız? Yayıncı kuruluştan dev derbiye spiker ayarı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS tarafından çift spiker seçeneğiyle izleyicilere farklı bir deneyim sunacak.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

Derbi öncesi Okan Buruk’tan özel plan! İlk 11 için kararını verdi
Derbi öncesi Okan Buruk’tan özel plan! İlk 11 için kararını verdi

Spor

Derbi öncesi Okan Buruk’tan özel plan! İlk 11 için kararını verdi

Victor Osimhen derbide oynayacak mı? Merak edilen soru cevaplandı
Victor Osimhen derbide oynayacak mı? Merak edilen soru cevaplandı

Spor

Victor Osimhen derbide oynayacak mı? Merak edilen soru cevaplandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?
Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?

Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23