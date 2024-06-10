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Gündem Nasıl özgürlük iyi mi böyle! Ekrem'den İETT şoförlerine 'konuşma' yasağı
Gündem

Nasıl özgürlük iyi mi böyle! Ekrem'den İETT şoförlerine 'konuşma' yasağı

Yeniakit Publisher
2024-06-10 17:02:00 - 2024-06-10 17:07:58
Nasıl özgürlük iyi mi böyle! Ekrem'den İETT şoförlerine 'konuşma' yasağı

İstanbullulara hizmet etmek yerine yandaşlarıyla paraları çarçur eden CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB’de tek adam rejimi kurdu.

Alacaklarını ödemediği Özel Halk Otobüsü esnafını mağdur eden ve hak arayanları cezalarla susturduğu ifade edilen CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi dün İETT şoförlerine skandal bir sansür talimatı gönderdi.

İETT araçlarında bulunan ekranlara yansıtılan mesajda, şoförlere “konuşmayın” talimatı verildi.

 

Sosyal medyada infiale sebep olan mesajda, “Değerli sürücümüz! Kurum bilgisi olmadan Basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir. İETT” ifadeleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Skandal sansür mesajı, İBB’de dönen baskı ve tek adam rejimini bir kez daha gözler önüne serdi.

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