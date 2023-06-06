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Medya Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor... Ahmet Hakan, 5 maddede işin sırrını verdi
Medya

Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor... Ahmet Hakan, 5 maddede işin sırrını verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:23:00 -
Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor... Ahmet Hakan, 5 maddede işin sırrını verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan’ın nasıl olup da hep seçim kazandığını maddeler halinde özetledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan’ın nasıl olup da hep seçim kazandığını maddeler halinde özetledi. 

“İşin sırrını” tek tek sıralayan Hakan, şunları kaydetti:

"1- ŞARTLARA GÖRE DEĞİŞİM

Şartlara göre değişmekten kaçınmıyor. Yenilenmesini biliyor. Yanlışta ısrar etmiyor. Değişim arzusuna kulak tıkamıyor.
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2- EKİP KURMA USTASI

Partisinden, ekibinden sürekli yeni yıldızlar çıkarıyor. Çok iyi ekip kuruyor. Ekibini motive etme konusunda çok başarılı.

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3- KAZANMAYA ODAKLI

Herhangi bir ilçede az oy alındıysa bunu büyük sorun haline getiriyor. “Nasıl olsa kazandık” demiyor. Kazanamadığı yerler için üzülüyor, sinirleniyor.

*

4- DURMUYOR, DURDURMUYOR

İşte bakın: Yeni bakanları, görevlerini teslim aldıktan hemen sonra işe başlamış durumdalar. Bodrum’a kaçmak, üç gün tatil yapmak falan yok.

*

5- SEÇMENİNİ MÜDAFAA EDİYOR

Kendisine oy verenlere yönelik aşağılamalar, küçümsemeler karşısında en sert tepkiyi gösteriyor. Bu konuda tavizsiz ve çok sert. Asla es geçmiyor bu konuyu."

 

 

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