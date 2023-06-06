Nasıl oluyor da hep Erdoğan kazanıyor... Ahmet Hakan, 5 maddede işin sırrını verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan’ın nasıl olup da hep seçim kazandığını maddeler halinde özetledi.

“İşin sırrını” tek tek sıralayan Hakan, şunları kaydetti:

"1- ŞARTLARA GÖRE DEĞİŞİM

Şartlara göre değişmekten kaçınmıyor. Yenilenmesini biliyor. Yanlışta ısrar etmiyor. Değişim arzusuna kulak tıkamıyor.

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2- EKİP KURMA USTASI

Partisinden, ekibinden sürekli yeni yıldızlar çıkarıyor. Çok iyi ekip kuruyor. Ekibini motive etme konusunda çok başarılı.

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3- KAZANMAYA ODAKLI

Herhangi bir ilçede az oy alındıysa bunu büyük sorun haline getiriyor. “Nasıl olsa kazandık” demiyor. Kazanamadığı yerler için üzülüyor, sinirleniyor.

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4- DURMUYOR, DURDURMUYOR

İşte bakın: Yeni bakanları, görevlerini teslim aldıktan hemen sonra işe başlamış durumdalar. Bodrum’a kaçmak, üç gün tatil yapmak falan yok.

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5- SEÇMENİNİ MÜDAFAA EDİYOR

Kendisine oy verenlere yönelik aşağılamalar, küçümsemeler karşısında en sert tepkiyi gösteriyor. Bu konuda tavizsiz ve çok sert. Asla es geçmiyor bu konuyu."