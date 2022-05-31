Nasıl kafalayacağını iyi biliyor! Melek Mosso İzmir Marşı’na sığındı

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında bir konser vereceği duyurulmuştu. Isparta Belediyesi tarafından da duyurusu yapılan konser iptal edildi.

Şarkıcı Melek Mosso 2019'da verdiği bir konserde hayasızlığı, azgınlığı teşvik ederek, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun" ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelmiş ve halkın büyük tepkisini çekmişti.

Kemalistlere sığındı

Melek Mosso, Isparta'daki konserinin iptal edilmesinin ardından kemalistlere yanaşmaya başladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde konser veren Melek Mosso, Mustafa Kemal bayrağı açarak İzmir Marşı okudu.