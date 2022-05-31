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Gündem Nasıl kafalayacağını iyi biliyor! Melek Mosso İzmir Marşı’na sığındı
Gündem

Nasıl kafalayacağını iyi biliyor! Melek Mosso İzmir Marşı’na sığındı

Ahlaksız çağrıları nedeniyle Isparta’daki gül festivalinde çıkacağı konser iptal edilen Melek Mosso İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde verdiği konserde İzmir Marşı eşliğinde Mustafa Kemal bayrağı açarak kemalizmi kendine çıkış noktası yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 12:22:00 -

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında bir konser vereceği duyurulmuştu. Isparta Belediyesi tarafından da duyurusu yapılan konser iptal edildi.

Şarkıcı Melek Mosso 2019'da verdiği bir konserde hayasızlığı, azgınlığı teşvik ederek, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun" ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelmiş ve halkın büyük tepkisini çekmişti.

Kemalistlere sığındı

Melek Mosso, Isparta'daki konserinin iptal edilmesinin ardından kemalistlere yanaşmaya başladı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde konser veren Melek Mosso, Mustafa Kemal bayrağı açarak İzmir Marşı okudu.

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Yorumlar

izmir marşı çalıntıdır, aslı ENVERPAŞA MARŞIDIR:)) 28 Şubat darbesinin algıya dönük marşı 10.YIL marşıdır!!! 27 Mayıs Darbesinin Marşı çalıntı bestesi Plevne Marşıdır!!! BİLİNE

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Yekta

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