NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance Mars yolunda

Mars'ın keşfinde yeni bir dönemin kapısı, NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance ile açılacak.

NASA'nın 2,4 milyar dolarlık misyonu saat 07: 50'de başlaması planlanıyor ve aracın önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.

Yaşa izlerini araştıracak

NASA'nın bu yeni görevindeki asıl amaç, Mars'ta antik yaşam izlerini araştırmak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmak olacak.

Perseverance'ye Ingenuity adı verilen mini helikopter de eşlik edecek. Bu aracın en önemli özelliği ise Dünya dışında uçabilen ilk uzay aracı olması.

11 milyon kişinin adını taşıyor

Türkiye’nin 2,5 milyon isim yazdırarak tüm ülkeleri geride bıraktığı “Mars’a Adını Gönder” kampanyası ile toplamda 11 milyon kişinin adı Kızıl Gezegen’e gönderilecek. “Perseverance” yani “Azim” adı verilen aracın tek amacı Mars’a isimler taşımak değil. En son 2012’de Mars’a gönderilen gezici uzay aracı Curiosity’nin ardından yıllar sonra ilk kez hareketli bir yüzey keşif aracı Mars’a gönderiliyor.