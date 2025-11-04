NASA’nın kalıcı ay üssü hedefi riskte: Starship testlerinde yaşanan aksaklık dengeleri değiştirdi

SpaceX’in Starship roketinde yaşanan teknik sorunlar nedeniyle geciken “Artemis III” misyonu için NASA, Blue Origin ve Lockheed Martin’den alternatif çözümler istedi. Görevin 2027 ortasında yapılması planlanıyor ancak erteleme ihtimali gündemde.

NASA’nın, Ay görevini hedefleyen ‘Artemis III’ programında yaşanan gecikmelerin ardından alternatif çözümler aradığı bildirildi.

NASA, ‘Artemis III’ görevi kapsamında Ay’a astronot göndermeyi hedefliyor. Ancak projede görev alan SpaceX’in ‘Starship’ roketinde yaşanan gecikmeler, kurumun yeni çözüm arayışına girmesine neden oldu.

AY YOLCULUĞU RİSKE GİRDİ

2,9 milyar dolarlık sözleşmeye sahip olan SpaceX’in yanı sıra Blue Origin ve Lockheed Martin gibi şirketlerden de alternatif planlar istendiği belirtildi. ‘Artemis III’ görevinin 2027 ortasında yapılmasının planlandığı ancak Starship’in test uçuşlarında yaşanan arızalar nedeniyle erteleme olabileceği aktarıldı.

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Starship’in ‘Artemis vizyonunun merkezinde yer alan, kalıcı bir Ay üssü ve gelecekte Mars yolculukları için temel oluşturacak’ bir sistem olduğu kaydedildi.