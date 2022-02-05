NASA'nın eski çalışanı uzaya karakol kuracak!

Quantum Space’in CEO'su Steve Jurczyk, UPI'ye yaptığı açıklamada, amacının internet iletişimi sağlamak, veri toplamak, uzay aracına yakıt ikmali yapmak ve Ay'ın yakınında çeşitli görevleri yapabilen bir robotik yardımcı filosu oluşturmak olduğunu söyledi.

Quantum Space’in uzay aracı, James Webb Uzay Teleskobunun 24 Ocak'ta ulaştığı Lagrange 1 (ve Lagrange 2) olarak bilinen yerçekimi noktalarına uzayın derinliklerine gidecek. Lagrange noktaları, uzay aracının Güneş’in etrafında dönerken nispeten Dünya'ya yakın kalmasına yardımcı oluyor.

Nasa'nın Ay Programına Yardımcı Olacak

Jurczyk, ilk uyduyu 2024'te fırlatmayı planlıyor. Bununla birlikte, uzay aracını Lagrange noktasında tutmak isteyen Jurczyk, bu tür uyduların konumlarında kalmak için nispeten az enerji veya yakıt kullandıklarını ancak Dünya'ya daha yakın olanların konumunu korumak için daha fazla itici yakıtı gerektirdiğini söyledi.

Ayrıca şirket, uzay aracını Dünya ile Ay arasındaki bir konuma yerleştirmeyi planlıyor. Böylece Quantum Space, uzay robotlarının uzay aracına hizmet etmesini, yakıt ikmali yapmasını ve daha büyük robotik karakolların oluşumuna yardım etmesini istiyor.

Uzay araştırmaları hakkında da konuşan Jurczyk, "Ticari uzay şirketleri ve faaliyetleri, NASA'nın yardımıyla son beş yılda ilerleme kaydetti.” dedi.

2021 yılında kurulan Quantum Space, NASA’nın son yıllarda ağırlık verdiği Ay görevlerine de katkı sağlayacaktır. NASA, bilindiği üzere Artemis isimli Ay programını başlatmaya hazırlanıyor. NASA, Ay’a insan indirmenin yanı sıra, çevreyi keşfetmek için Ay'a bir iniş ve gezici filosu göndermek için çeşitli ticari şirketlerle ortaklık kuruyor. Ay görevleri göz önüne alındığında, Quantum Space faydalı olabilecek araçlar sunabilir.