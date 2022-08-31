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Teknoloji NASA'dan yeni paylaşım: Phantom Galaksisi'nin çarpıcı yeni görüntüsü
Teknoloji

NASA'dan yeni paylaşım: Phantom Galaksisi'nin çarpıcı yeni görüntüsü

Hubble Teleskobu ve James Webb Teleskobu tarafından üretilen çarpıcı yeni görüntüler, Dünya'dan 32 milyon ışık yılı uzaklıkta bir güneş sistemi sarmalı olan Hayalet Gökada'yı sergiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:22:00 - 2022-08-31 11:42:16
NASA'dan yeni paylaşım: Phantom Galaksisi'nin çarpıcı yeni görüntüsü

Hem Hubble Teleskobu hem de James Webb Teleskobu üzerinde NASA ile iş birliği yapan Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre galaksi, balık takımyıldızında yer alıyor.

Resmi olarak M74 olarak bilinen Hayalet Gökada, "büyük tasarım sarmalı" olarak bilinen bir tür sarmal gökada.

Görüntüler, hem Hubble Teleskobu hem de Webb Teleskobu'ndan alınan veriler kullanılarak oluşturuldu .

ESA'ya göre Webb, galaksinin sarmal kollarında "hassas gaz ve toz lifleri" tespit etti.

Görüntüler ayrıca gökadanın merkezindeki, gazla bulutlanmayan nükleer yıldız kümesine de net bir bakış sağlıyor.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, Webb teleskopunun yıldız oluşumunun en erken evrelerini anlama projesinin bir parçası olarak Phantom Galaksisi'ni incelemek için Orta Kızılötesi Enstrümanını (MIRI) da kullandığını belirtildi.

 

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