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Teknoloji NASA'dan uyarı: Felakete yol açabilir
Teknoloji

NASA'dan uyarı: Felakete yol açabilir

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özel bir şirketin yörüngedeki faaliyetlerine yönelik ikaz niteliğinde bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:39:00 -
NASA'dan uyarı: Felakete yol açabilir

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa özel bir şirketin yörüngedeki faaliyetleri hakkında açıklamalar yaptı.

Independent'ta yer alan habere göre, AST & Science (AST) isimli ABD merkezli şirketi 4G ve 5G bağlantıları için Dünya’nın yüzeyinden 720 kilometre yukarıda 243 parçadan oluşan mega uydu takımları yerleştirmeyi planlıyor. Firma SpaceMobil isimli proje için ise 120 milyon dolar topladı.

Uzay ajansından yapılan açıklamada SpaceMobil’in 900 metrekare büyüklüğündeki sisteminin 10 uydudan oluşan A-Train'e zarar verebileceğine dikkat çekildi.

NASA bu çekincesini ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) ile de paylaştı.

AST ise NASA'nın ikazlarını incelediklerini ajansın endişelerini gidermek için beraber çalışacaklarını ifade edildi.

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