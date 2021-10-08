NASA'dan Türkiye paylaşımı! "Mars'ın yıllar önce nasıl göründüğünü merak ettiğiniz mi?"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars kaşifi Perseverance, Kızıl Gezegen'de çalışmalarını sürdürürken, NASA mühendisleri Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyor.

Salda Gölü'ndeki mineral ve tortuların benzerleri, Mars'ın Jezero Krateri'nde de bulunuyor.

Ajans, sosyal medya üzerinden Salda Gölü'nün yeni bir fotoğrafını daha paylaştı.

NASA'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Mars'ın milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye'deki Salda Gölü kıyısını süslüyor. Sudaki mineralleri ve tortuları hapseden mikroplar tarafından zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarından bazılarını sağlar. Bilim adamları, Dünya'daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars'ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi tespit edebileceklerini umuyorlar."