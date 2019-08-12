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NASA’dan kritik tespit! Dünyaya doğru ilerliyor, felaketi getirecek

NASA uzmanları, dünyaya doğru ilerleyen Cheops Piramidi olarak bilinen ‘Büyük Giza Piramidi' büyüklüğünde dev bir asteroit tespit etti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:40
NASA’dan kritik tespit! Dünyaya doğru ilerliyor, felaketi getirecek

NASA uzmanları, Cheops Piramidi olarak bilinen ‘Büyük Giza Piramidi' büyüklüğünde dünyaya doğru ilerleyen dev bir asteroit keşfetti. NASA'ya göre, gök cisimlerinin Dünya'ya maksimum yaklaşımı bu ay gerçekleşecek. Uzmanlar, gezegenimizle çarpışan bir asteroit ihtimalinin dışlandığını söylüyor.

Büyüklüğü, Cheops Piramidi olarak bilinen Büyük Giza Piramidi'nin boyutunu aşıyor. Araştırmacılara göre, yeni keşf edilen uzay nesnesinin çapı, Cheops piramidinin çapından 20 metre daha fazla olan 160 metredir.

NASA'ya göre, gök cisimlerinin dünyaya maksimum yaklaşımı bu ay gerçekleşecek.

Büyük felaket

28 Ağustos'ta, asteroit Dünya'ya Venüs'ten 40 kat daha yakın olacak. Uzmanlar, gezegenimizle çarpışan bir asteroit ihtimalinin dışlandığını söylüyor.

Bilim insanlarına göre, 18 ton ağırlığındaki buz, kaya ve tozdan yapılmış bir asteroit Dünya'nın ötesine düşebilir.

Bu kozmik bedenin yıkılmasının güçlü bir patlamaya yol açacağı ve ardından volkan ve tsunamilerin şiddetli patlamalarının yaşanacağı belirtildi.

Asteroıt nedir?

Diğer gezegenlere oranla küçük kütle ve hacme sahip oldukları için gezegenimsi olarakta adlandırılırlar. Asteroitlerin yörüngeleri diğer büyük gezegenler gibi Güneş sisteminde yer alır ve Mars ile Jüpiter arasında bulunurlar. Sayıları oldukça fazladır, bu sebeple kimi zaman Dünya için tehlike oluşturabilirler. Elde edilen en son bilgi Güneş sisteminde yer alan Asteroitlerin 40.500 civarında olduğu yönündedir.

Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında 480.000.000 km gibi bir mesafe vardır. Dolayısıyla her iki gezegenin ve sahip oldukları uyduların çekim kuvvetleri oldukça güçlüdür.

Asteroitlerin büyüklükleri incelendiğinde Pallas ve Vesta adlı gezegenimsilerin çapları 480 km'den büyüktür ancak asteroyit kümeleri arasında yer alan en büyük gök cismi Ceres'tir. Bunların dışında kuşağın dördüncü en büyük gök cismi ise 10 Hygiea'dır. Çapı neredeyse 500 km'ye yakındır. Kütlesi de içinde bulunduğu asteroit kuşağının yüzde 3 kadardır.

Asteroitler genelde bir ana küme halinde bulunurlar ancak bazen bulundukları yörüngeden çıkmak zorunda kalabilirler çünkü Jüpiter'in genel çekimi nedeniyle yörünge değiştirmek zorunda kalırlar. Asteroit yörünge değiştirirken kuşakta boşluklar meydana gelir işte oluşan o boşluklara da Kirkwood Boşlukları adı verilir.

Asteroitlerin her zaman yörüngeleri aynı değildir bazılarının bulunduğu kümeye eğik olabilirken bazılarınınki de eşmerkezlidir. Bu gibi örnekler verildiğinde akıllara farklı bir ilerleme biçimi olan geri gitmek gibi bir akış biçimi gelsede bu yörünge biçimi şu ana kadar gerçekleşmemiştir.

Asteroitler bazen içinde bulundukları ana kümeden ayrılabilirler ki bu durum bir çok kez gözlemlenmiştir. Mesela Eros adlı gök cismi 1931 ve 1975 yıllarında yer küreye 24 000 000 km yakından (uzaklıktan) geçmiştir. Hermes adlı gökcismi ise 1837 yılında daha yakından geçerek 776,000 km'ye kadar yaklaşmıştır. Asteroitler her ne kadar diğer gezegenlere göre küçük olsalarda bazen onların bile kendilerine ait uyduları olabilir dolayısıyla bunun gibi ve farklı özelliklere sahip gezegenimsiler bilim adamları tarafından olağandışı olarak nitelendirilmekte ve incelenmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:40
  1. NASA uzmanları
  2. Cheops Piramidi
  3. Büyük Giza Piramidi
  4. Venüs
  5. Mars
  6. Jüpiter
  7. asteroit
  8. dünya
  9. uzay

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn21 dk önce
    daha iyi günlerimiz başımıza taş yağacak. cehennem sıcakları artacak
  • DelipakDelipak49 dk önce
    Müslümanların bu tip felaketlere karşı üzerinde çalıştığı kurtuluş planları var mıdır? Ecnebilerin var. Tam olarak yok edemeseler bile en azından yönünü değiştirip bu uzay kayalarının düşecekse deMüslüman bir ülke üstüne düşmesini sağlayabilirler, aşırı büyük olanları ise uzayda patlatıp serpintisinin Müslüman ülkelerin üzerine düşmesini gerçekleştirebilirler. Bizler de dua edip bakarız. Dünyada gelecekte müslüman kalmayacağı kesin. Bilimimiz hayatta kalmak içinyetersiz. Eğer bizler hayatta kalamıyor ve ecnebiler hayatta kalıyor ise, demek ki yaradanın sevgili kulları bizler değiliz?

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