NASA'dan keşif: Üretken kara delik keşfedildi

Kara delikler, yıldızları yuttukları için genelde yıkıcı unsurlardır. NASA bu algıyı değiştirecek bir tespitte bulundu, üretken bir kara delik keşfetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Hubble Uzay Teleskobu, 30 milyon ışık yılı uzaklıktaki Henize 2-10 olarak bilinen galakside yeni bir kara delik tespit etti.



Ancak bu kara delik, bilinenlerden farklı...



Daha önce keşfedilen diğer kara delikler gibi yıldızları yutmadığı, aksine yıldız doğurduğu fark edildi.

Kara delikler üretken de olabilir



Daha büyük galaksilerde kara deliğe doğru çekilen maddelerin, kara deliğin manyetik alanları tarafından parçalandığı biliniyor. Bu keşif kara deliklerin bilindiği gibi yalnızca yıkıcı değil, aynı zamanda üretken olabileceğini gösteriyor. Süper kütleli kara deliklerin nereden geldiğinin anlaşılması açısından da önem taşıyor. Kaynak: Reuters