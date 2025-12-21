NASA’dan Güneş’e tarihi bakış: Daha önce hiç görülmeyen görüntüler paylaşıldı

NASA’nın uzay hava olaylarını anlamaya yönelik geliştirdiği PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) görevi, Güneş’e dair şimdiye kadar elde edilmiş en çarpıcı görüntülerden bazılarını bilim dünyasına kazandırdı. Yaklaşık 13 bin kilometre aralıklarla uzaya yerleştirilen dört küçük uydu, tek bir “sanal teleskop” gibi çalışarak Güneş’in dış atmosferi olan korona ile Güneş rüzgarını ilk kez aynı anda ve bütüncül biçimde gözler önüne serdi.

Southwest Research Institute (SwRI) liderliğinde yürütülen görev, fırlatılmasının üzerinden bir yıldan kısa süre geçmesine rağmen dikkat çekici başarılara imza attı. PUNCH, Kasım ayında ABD genelinde renkli kutup ışıklarına yol açan güçlü bir güneş fırtınasını üç boyutlu olarak izledi. Bu gözlemler, uzay havası olaylarının daha doğru analiz edilmesi ve gelecekteki etkilerinin öngörülmesi açısından kritik veriler sundu.

Uydu sistemi, Güneş’ten koparak uzaya savrulan dev plazma bulutları (koronal kütle atımları) ile Güneş rüzgarının uzayda nasıl yayıldığını ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Bununla da sınırlı kalmayan PUNCH, diğer teleskoplarla tespit edilmesi mümkün olmayan kuyruklu yıldızları da görüntülemeyi başardı. Bu keşifler arasında yıldızlararası bir ziyaretçi ve yaklaşık 40 gün boyunca izlenen bir başka kuyruklu yıldız da yer aldı.

“Evrendeki mahallemize eşsiz bir bakış sunuyor”

Görevin baş araştırmacısı Dr. Craig DeForest, elde edilen görüntülerin Güneş Sistemi’ndeki konumumuzu güçlü biçimde hatırlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Güneş etkinliklerini Ay’ın, gezegenlerin ve geçen kuyruklu yıldızların üzerinden akarken görmek, evrendeki mahallemize dair eşsiz bir bakış sunuyor.”

Bu çarpıcı görüntülerin arkasında ise ileri düzey bir mühendislik bulunuyor. Uydularda yer alan özel kameralar, Güneş ışığını 10 milyon milyar kat azaltarak son derece sönük olan Güneş rüzgarını görünür hâle getiriyor. Ardından Dünya’daki veri işleme sistemleri, arka plan yıldız ışığının yüzde 99’undan fazlasını temizleyerek, uzaya yayılan güneş parçacıklarının zayıf parıltısını net biçimde ortaya çıkarıyor.