NASA'dan 12 trilyon dolarlık keşif! Hemen harekete geçti

Son yıllarda uzay madenciliği tartışmaları tüm hızıyla sürerken, NASA'nın finansman sağladığı bilim insanları, Dünya’nın yakın çevresinde hareket eden göktaşlarını maden değeri açısından analiz etti.

1986 DA ve 2016 ED85 isimli iki göktaşını inceleyen araştırmacılar, 1986 DA adlı asteoridin yaklaşık 11,65 trilyon dolarlık değerli maden içerdiğini tespit etti.

2016 ED85 adı verilen göktaşının da madenler açısından zengin olduğu düşünülse de henüz elde edilen veirler sınırlı.

Dünya'dan daha fazla maden içeriyor

Metaller açısından epey zengin olduğu belirtilen iki göktaşının, Dünya’daki metal rezervlerinin tamamından daha fazla demir, nikel ve kobalt içerdiği düşünülüyor.

Araştırmacılara göre bu iki göktaşı, gelecekteki uzay madenciliği çalışmalarında ana hedef olabilir.

NASA'nın uzay madenciliği planları

Ay veya Mars'ta koloni kurabilmek için uzay madenciliğine oldukça önem veriliyor. Bu sayede inşaat için gerekli yapı malzemelerinin Dünya'dan uzaya fırlatılması gerekmeyecek.

Öte yandan NASA, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 isimli başka bir göktaşına yolculuk etmek istiyor.

Bu görev için SpaceX ile anlaşan NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan ‘Psyche 16’ üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Hubble Uzay Teleskobu kullanılarak gözlemlenen göktaşına, 2022 yılında insansız uzay aracı gönderilecek.

2024 yılından itibaren göktaşını uzaktan izleyecek aracın, 2026 yılında değerli göktaşına ulaşması bekleniyor.

Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA, aracın yapımına ise aylar önce başladı.

NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını söylüyor.