NASA yarışma düzenliyor: Ödül 450 bin TL! Herkes katılabilir

NASA ve kitle kaynak platformu HeroX, Mars yarışması düzenliyor. Uzay ajansı yarışmacılardan, Kızıl Gezegen'nin canlılara elverişli olup olmadığını gösteren verileri daha iyi analiz etmek için yöntemler geliştirmesini istiyor. Kazanan projeye 30 bin dolar vereceklerini de duyurdu.

NASA ve Herox'un başlattığı yarışma için son başvuru tarihi 18 Nisan 2022. Yarışmanın amacı, Perseverance ve Curiosity gibi Mars keşif araçlarının spektrometrelerinden gelen verileri otonom olarak analiz etmek için bir araç oluşturmak. Spektrometreler, kayaların bileşimini analiz etmek ve canlı oluşumunun yapı taşları olabilecek organik moleküller gibi bileşenleri aramak için kullanılır.

Mars, antik çağda yüzeyinde sıvı su bulunması nedeniyle canlılara ev sahipliği yapmış olabilir. Kızıl Gezegen'de canlıların yaşayıp yaşamadığı ya da modern zamana kadar ulaşıp ulaşmadıkları henüz belli değil. Ancak bu olasılık, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı için umut verici nitelikte.

Yarışma duyurusunda, "Kazanan yöntemler, Mars'tan gelen verileri analiz etmeye yardımcı olmak ve hatta potansiyel olarak gezegensel görev araçları için gelecekteki tasarımları bilgilendirmek için kullanılabilir." dedi.

HeroX, platformun gezegen jeologları, analitik kimyagerler ve veri bilimcileri de dahil olmak üzere çok sayıda topluluğu sonuçlarla birleştirmeyi planladığını kaydetti. HeroX, "Bu zorluktaki çözümler, sürekli araştırma ve geliştirme için bir başlangıç noktası olarak hizmet etmeyi amaçlamakta. Yarışma organizatörleri, devam eden iyileştirme için yarışmadan sonra verileri çevrimiçi olarak kullanıma sunmayı amaçlıyor." şeklinde bir açıklama yaptı.