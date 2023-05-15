Nasa ve Tesla’nın tedarikçisi Mega Metal büyümeye devam ediyor

Aralarında Nasa, Tesla, Airbus, Samsung’un bulunduğu dev markaların bakır tel tedarikçisi Mega Metal, 3 yıl içinde 50 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor. Firma, güneş enerjisi yatırımlarıyla karbon emisyonunu sıfırlayıp sürdürülebilir üretim için önemli adımlar atmayı amaçlıyor.

Avrupa’nın en kuvvetlisi

Avrupa’nın en büyük ve en güçlü bakır tel üreticisi olduklarını belirten Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Turgut, “Hem iç pazarda hem de yurt dışında çok güçlü markalar, müşteri portföyümüzde bulunuyor. Şu anda Avrupa’da pazarın yüzde 70’inden fazlasını biz domine ediyoruz. Çünkü burada bizim dışımızda bu kadar yüksek teknolojiyle üretim yapabilen ikinci bir şirket yok. Saç telinin standart çapı 0.10 milimetre. Biz 0.05 milimetre kalınlığında saç teli üretiyoruz. Bu alanda Avrupa ve Türkiye’de bütün üreticilerin toplam kapasitesi, tek başına bizim kapasitemize ulaşamıyor. Kayseri’de bulunan tesislerimizle bir dakika bile durmuyoruz, yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz” dedi.

Gümüş tel de eklendi

Turgut, Kayseri’de bakır telin yanı sıra gümüş kaplı tel de üretmeye başladıklarına işaret etti. Turgut, şunları söyledi: “Gümüş kaplamalı telin kullanım alanı farklı. Biz sahip olduğumuz teknolojiyle bu ürünü tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikle üretebiliyoruz. Örneğin gümüş tel, son yıllarda büyük bir teknolojik dönüşüm geçiren sağlık sektörünün çok temel bir ihtiyacı ve Türkiye’de bizim dışımızda bir üretici yok. Avrupa’da da iki tane şirket var ancak onların da uzun vadede konumlarında endişe verici ivmelenmeler söz konusu olabilir. Hedeflerimiz arasında ürün portföyümüze nikel kaplı teli de eklemek var. Nikel kaplamalı tel, ABD pazarı için büyük bir potansiyele sahip. Burada örgütlenmemizi tamamladığımızda üretime başlayacağız.”

Turgut, ilk 3’te yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediklerine de dikkat çekti. Turgut, büyümelerini sürdürmeleri için yeni yatırımlar yapmaları gerektiğinin altını çizdi. Kayseri tesislerinde yeni üretim hatları için yer kalmadığını bu nedenle Marmara Bölgesi’nde yer aradıklarını dile getiren Turgut, şu açıklamaları yaptı:

Yer aranıyor

“Kayseri lojistik olarak çeşitli zorluklara sahip. Maalesef bu ilimizi limanlara bağlayan bir demiryolu hattı yok. Oysa Mersin ya da İskenderun’a bağlayan bir demiryolu hattı, bölgenin ihracatına çok ciddi bir katkı sağlayacak. Bu nedenle hem ihracat hem de iç pazar için Marmara Bölgesi’nde bir yer arıyoruz. Böylece hem yabancı müşterilerimize mal temin etme süremiz kısalacak hem de yerli müşterilerimize daha yakın olacağız. Yerli müşterilerimizin çoğu da ülkenin batısında üretim yapıyor.” Mega Metal’in Marmara Bölgesi’nde faaliyete geçirmeye hazırlandığı yeni üretim tesisinin yıllık 24 bin ton üretim kapasitesine sahip olması planlanıyor. Şirketin ABD’de de üretime başlaması da odağa oturtuluyor. Yılda 6 bin ton kapasiteli özel teller üreten bir şirketle görüşme halinde olduklarını kaydeden Turgut, “Yakın zamanda imzalar atılacak. Hem yeni fabrika hem ABD yatırım hem de güneş santralleri için yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırım takvimimiz var” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çalışmalar hızlandı

Avrupa’nın en büyük nitelikli ve yüksek teknolojili bakır tel tedarikçisi Mega Metal, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği yeni pazar koşullarına hazırlanıyor. Yeni üretim tesisine ek olarak iki ayrı güneş santrali projeleri olduğunu da aktaran Turgut, şunları bildirdi: “Kayseri tesisimizin çatısına bir güneş santrali kurduk. Burada 6 MW elektrik üretim kapasitesine sahibiz. Ayrıca Şereflikoçhisar’da da 12 MW kapasiteli bir santral daha kuracağız. Toplam 40 MW’lık bir hakkımız var. Hakkımızı ileride değerlendireceğiz. Bu sayede özellikle Avrupa’ya yaptığımız ihracat da özel bir avantaj elde edeceğiz. Biliyorsunuz Yeşil Mutabakat gereği tüm şirketler karbon ayak izini azaltmak zorunda. Biz de bu sayede ciddi bir avantaja kavuşacağız.”