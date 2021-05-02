  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı
Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki
NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü
4 ilde sessizlik
Teknoloji NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü
Teknoloji

NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü

SpaceX ve NASA’nın Crew-1 görevi kapsamında uzaya gönderdiği 4 astronot Dünya’ya dönüş yaptı. Astronotlar, Crew-1 görevi kapsamında uzayda en uzun kalma rekorunu da kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:19:00 -
NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in 6 aylık Crew-1 görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdiği 4 astronotun bulunduğu uzay aracı Florida açıklarına iniş yaptı.

Astronotlar, SpaceX’in kurtarma gemisi tarafından okyanustan alınan uzay aracından çıkarıldı. 4 astronot doktor kontrollerinin ardından Houston’a gitmek üzere helikopterle kıyıya götürülecek ve ardından kendilerini bekleyen bir uçağa binecek.

Astronotlar, Crew-1 görevi kapsamında uzayda en uzun kalma rekorunu da kırdı.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in NASA için ilk kez gerçekleştirdiği Crew-1 uzay görevi kapsamında 4 astronot, 15 Kasım’da Falcon 9 roketi ile Florida’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılmıştı.

ABD’li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japon astronot Soichi Noguchi, fırlatmanın ardından 1 gün sonra ISS’ye ulaşmıştı.

Astronotlar, Crew-1 görevi kapsamında uzayda en uzun kalma rekorunu da kırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de başörtüsü kararı
Dünya

ABD'de başörtüsü kararı

ABD’nin en küçük eyaletlerinden biri olan New Jersey'ye bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabilecekleri a..
Gelecek’te içki rezaleti
Siyaset

Gelecek’te içki rezaleti

Kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa ramazan ayında alkol rezaleti yaşandı.
Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı
Gündem

Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerini neden kaybettiklerini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay