NASA uyardı: 10 katlı bir bina büyüklüğünde...

NASA'da çalışan gökbilimcilerinin araştırmalarına göre 10 katlı bir bina büyüklüğündeki GC6 asteroidi 100 yıl içinde dünyaya çarpabilir.

NASA yetkilileri, Dünya'nın, Ay'la olan uzaklığının yarı mesafesinden geçmesi beklenen asteroid için uyarılarda bulundu. Perşembe günü Dünya’nın yaklaşık 220 bin kilometre uzağından geçecek ve yıkıcı bir çarpışmaya yol açmayacak olan GC6'nın, gelecekte daha büyük bir risk oluşturmasından korkuluyor.

Asteroidin 9 Nisan’da keşfedilmesinden kısa süre sonra, Kaliforniya’daki NASA Jet İtki Laboratuvarı’ndaki bilim insanları, asteroidi 100 yıl içinde Dünya’ya çarpma tehlikesi bulunan asteroitler listesine aldı. Asteroidin yörüngesini kesin biçimde öngörmek zor ancak 2034, 2041 ve 2048 yıllarında yeniden Dünya’ya yakın mesafeden geçecek.

Uzmanlara göre serseri göktaşlarının Dünya’ya çarpması olağanüstü bir durum değil, atmosferden her gün tonlarca kozmik madde geçiyor. Bunların büyük çoğunluğu yeryüzüne ulaşamadan yanıp yok oluyor ancak yaklaşık her 10 yılda bir daha büyük bir asteroit Dünya’ya çarpıyor.

Hiroşima'dan 30 kat daha fazla...

2013’te Rusya’nın Çelyabinsk şehrinin üzerinde 20 metre çapında bir asteroit atmosfere girerek muazzam bir patlamaya neden olmuştu. Akabinde yapılan araştırmada bölgede bin 500 insanın tıbbi destek talep etmesine neden olan bu patlamanın Hiroşima’ya atılan atom bombasından 30 kat daha fazla enerji açığa çıkardığı hesaplanmıştı.