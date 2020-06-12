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NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:13:25 -
NASA, Mars keşif aracı Perseverance'ın fırlatılışını erteledi

ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılmasını erteledi.

NASA'dan yapılan açıklamada, 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın "yer sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 20 Temmuz'a ertelendiği" duyuruldu.

Açıklamada, gezginci keşif aracının, planlanan tarihte, Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılacağı kaydedildi.

Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi. Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.

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