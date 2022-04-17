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Teknoloji NASA, Kızıl Gezegen'deki gündoğumunu yakaladı
Teknoloji

NASA, Kızıl Gezegen'deki gündoğumunu yakaladı

NASA'nın Mars'taki gezgini InSight gündoğumunu yakaladı. InSight için açılan Twitter hesabı, Kızıl Gezegen'de güneş doğarken çekilen fotoğraflarla hazırlanan görüntüyü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 17:55:00 -
NASA, Kızıl Gezegen'deki gündoğumunu yakaladı

NASA'nın Mars'taki gezgini InSight gündoğumunu yakaladı.

InSight için açılan Twitter hesabı, Kızıl Gezegen'de güneş doğarken çekilen fotoğraflarla hazırlanan görüntüyü 13 Nisan'da paylaştı.

InSight'ın ağzından atılan tweet'te şu ifadelere yer verildi:

"Mars'taki gündoğumundan hiç bıkmayacağım. Uzaktaki o nokta her sabah gökyüzünde daha yükseğe tırmanıyor ve bana ayaklarımın altındaki gümbürtüleri dinlemek için bir tur daha enerji veriyor."

Independent Türkçe'nin h aberine göre; InSight, Kızıl Gezegen'e 2018'de indi. Uzay aracı, Mars'ın derinliklerini incelemek ve sismik faaliyetlerden yola çıkarak volkanik aktiviteye dair izler bulmakla görevli. Gezgin bu amaçla yüzeyin altındaki en ufak titreşimleri bile algılayabilen son derece gelişkin cihazlar taşıyor. InSight, geçen yıl enerji kriziyle boğuşmuştu. Güneş panellerinin tozla kaplanması yüzünden görev tehlikeye girmişti. Yapılan çalışmalarla InSight görevinin başına dönmüştü. Ayrıca uzay aracı ocakta meydana gelen toz fırtınası yüzünden güvenli moda geçse de 15 Şubat'ta kurtarılmıştı. InSight'in en az Aralık 2022'ye kadar çalışması hedefleniyor.

 

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