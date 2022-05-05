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Teknoloji NASA, Güneş'teki patlamayı fotoğrafladı
Teknoloji

NASA, Güneş'teki patlamayı fotoğrafladı

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, cumartesi sabahı meydana gelen patlamayı fotoğrafladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 10:14:00 - 2022-05-05 10:59:52
NASA, Güneş'teki patlamayı fotoğrafladı

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

Şu sıralar Güneş'teki hareketliliğin artması, bazı patlamaları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Güneş'te meydana gelen patlama, 2022'deki 4. patlama olarak kayıtlara geçti.

Dünya'yı vurmayacak

Bilim insanları, ısı kaynağımızdan püsküren yüklü parçacıkların bu sefer Dünya'yı ıskalayacağını söylüyor.

NASA fotoğrafladı

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, cumartesi sabahı meydana gelen patlamayı fotoğrafladı.

NASA, Güneş'teki patlamayı fotoğrafladı – Akıllı Gündem


Güneş patlamalarının sıklığı ve yoğunluğunun gelecek birkaç yıl içinde daha da artması bekleniyor.

Çünkü Güneş, patlamalarda yaklaşık 11 yıllık bir döngünün zirvesi olan azami manyetik aktiviteye doğru ilerliyor.

Güneş patlamaları, Dünya'mız için çok fazla tehlike yaratmasa da yörüngedeki uzay görevlerini etkileyebiliyor.

Örneğin, 4 Şubat'ta meydana gelen jeomanyetik fırtına, Dünya'nın üst atmosferinin kabarmasına neden olmuş ve yeni fırlatılan 40 SpaceX uydusu yörüngeden çıkmıştı.

Dev gölge görüntülendi! NASA paylaştı: Bilim dünyasını şaşırtan olay
Dev gölge görüntülendi! NASA paylaştı: Bilim dünyasını şaşırtan olay

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