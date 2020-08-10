NASA görüntüleri paylaştı! Beyrut'taki yıkımın boyutu gözler önüne serildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamanın boyutu NASA tarafından yayımlanan görüntülerde ortaya çıktı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın uydu görüntülerini paylaştı. Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın şiddeti, NASA'nın paylaştığı haritada gözler önüne serildi. Uydulardan elde edilen veriler patlamanın etkisini 3.3 ila 4.5 şiddeti arasında bir depremde ortaya çıkan güce denk olarak gösteriyor.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bölgeler ağır hasar alan kısımları gösterirken, sarı renkli kısımlar, görece daha az hasar olan bölgelere işaret ediyor.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu yaşanan patlamada 158 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bine yakın kişi yaralanmıştı.