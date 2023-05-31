NASA görüntü paylaştı! UFO'ların varlığı kabul edildi!

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu. Açıklama öncesi geçen yıl kurulan NASA paneli, halka açık toplantısını gerçekleştirdi. Halka açık toplantı çevrimiçi izlenebiliyor.

Toplantı çevirim içi yapılıyor

NASA'nın 'tanımlanamayan hava olayları' olarak listelediği ve çoğunlukla UFO olarak adlandırılan iddiaları değerlendirmek için geçen yıl kurulan NASA paneli, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen bir rapor öncesinde ilk olarak halka açık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, NASA'nın resmi hesaplarından çevrimiçi olarak izlenebiliyor.

NASA'dan tarihi açıklama

NASA'nın internet sitesi üzerinden canlı yayınlanan toplantıda, UFO'ların (UAP) varlığının kabul edildiği aktarıldı.

Görüntüler paylaşıldı

NASA, dünya genelinde sıkça karşılaştığı ancak henüz tam olarak çözemediği uçan metal kürelerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerin, Ortadoğu’da uçan bir MQ-9 Reaper İHA tarafından kaydedildiği belirtildi.

Görüntülerde UFO tanımına kabul edilen cismin teknik özellikleri şu görselle paylaşıldı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO