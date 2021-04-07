NASA fotoğraf yarışması Van Gölü fotoğrafına nasıl oy verilir?
NASA'nın Van Gölü fotoğrafı dünyanın gündemine oturdu. Van Gölü’nün 2016 yılında uzaydan çekilen görüntüsü, NASA’nın fotoğraf yarışmasında finale kaldı. NASA fotoğraf yarışmasına detaylar merak edilirken Van Gölü fotoğrafına nasıl oy verileceği araştırılıyor. Peki, NASA fotoğraf yarışması Van Gölü fotoğrafına nasıl oy verilir?
NASA aralarında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafının da yer aldığı 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışma başlatmış, NASA'nın yarışmasında 32 fotoğraf oylamaya sunulmuştu. 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğraf ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.
NASA fotoğraf yarışması Van Gölü fotoğrafına nasıl oy verilir?
Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi. Yarışmanın finaldeki son tur oylaması 12 Nisan'da sona ermiş olacak.
Yarı finalde Van Gölü'nün fotoğrafı, oyların yüzde 94'ünü aldı. Kullanıcılar NASA'nın resmi sitesi üzerinden https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth oylamaya katılabiliyor.