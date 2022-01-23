NASA duyurdu: Varmak üzere

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının, James Webb Uzay Teleskobu'nun tenis kortu büyüklüğündeki Güneş kalkanının tamamen açıldığını bildirdi.

Tam 21 metre uzunluğundaki uçurtma şeklindeki aparat, bir şemsiye görevi görerek teleskobun aletlerinin gölgede tutulmasını sağlıyor.

Bu şekilde, uzak noktalardan gelen zayıf kızılötesi sinyaller algılanabiliyor.

Güneş kalkanındaki toplam 5 katman, iki gün boyunca teker teker açıldı. Katmanlar, birlikte çalışarak 1 milyon SPF (Güneş'ten koruma faktörü) sağlıyor.

James Webb, gözlem süresinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacak olan iki temel bilimsel misyona sahip. İlk olarak Büyük Patlama'dan sadece birkaç yüz milyon yıl sonrasına bakılacak ve kozmik tarihin erken evreleri keşfedilecek. İlk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğu ve zaman içinde nasıl geliştikleri gözlenecek.

İkinci büyük hedef, Güneş sistemi dışındaki gezegenler anlamına gelen ötegezegenlerin keşfi. Ayrıca, bu gezegenlerin atmosferlerini incelenecek yaşam potansiyeli de araştırılacak.

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Zira James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"den (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

Uzay teleskobu evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.

James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.

James Webb Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek.

2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Konuma çok yaklaştı

NASA, James Webb'deki son gelişmeleri aktardı. Teleskobun 1.5 milyon kilometre ötedeki L2 konumuna çok yaklaştığı belirtildi.

Eğer yolculuk planlandığı gibi giderse James Webb 24 Ocak'tan itibaren göreve başlayacak.