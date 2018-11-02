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NASA duyurdu! İletişim kesildi...

ABD Uzay Dairesi NASA, uzay aracı Dawn ile bağlantısının kesildiğini açıkladı.

02 Kasım 2018 Cuma 06:30
NASA duyurdu! İletişim kesildi...

NASA'dan yapılan açıklamada, Kepler Teleskobu'nun, derin uzaydaki 9 yıllık keşif yolculuğunun ardından emekliye ayrılmasından hemen sonra, bir süredir yakıtının azaldığı bilinen asteroit kuşağındaki Dawn'un bu hafta komuta merkeziyle iletişiminin kesildiği belirtildi.

Bir haftada 2. kez

Dawn'un sessizliğe gömülmesiyle NASA, bu hafta içinde ikinci uzay aracını kaybetmiş oldu.

 

Hem Kepler'in hem de üç iyon motorla ilerleyen 11 yaşındaki Dawn'un, tahmin edilenden daha uzun süre görev yaptığı ifade edildi.



İlk uzay aracı olmuştu

Dawn, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bir nesnenin yörüngesine giren ilk uzay aracı olmuştu.

Uzay aracı, Vesta asteroidinin etrafında döndükten sonra cüce gezegen Ceres'in yörüngesine girmiş, çektiği fotoğraflar Güneş Sistemi'nin gelişimi ve tarihine ışık tutmuştu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 06:30
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