NASA duyurdu: Hiroşima'dan 600 kat güçlü

NASA araştırmacıları, cumartesi günü ada ülkesi Tonga yakınlarında meydana gelen volkanik patlamanın şiddetine dair tahminlerini açıkladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nin en yetkili bilim insanı James Garvin, "Yaklaşık 10 megaton TNT eşdeğeri" dedi.

Business Insider’a göre bu, patlamanın II. Dünya Savaşı'nın sonunda Japonya'nın Hiroşima kentine atılan nükleer bombadan yaklaşık 600 kat daha güçlü olduğu manasına geliyor.

Little Boy adı verilen atom bombasının gücünün yaklaşık 0,015 megaton olduğu düşünülüyor.

ABD Jeolojik Araştırması'ndan jeofizikçi Michael Poland'a göre, patlama Alaska kadar uzak bölgelerde bile duyuldu. Yani söz konusu patlama, muhtemelen bir yüzyıldan fazla bir süredir Dünya'da meydana gelen en "gürültülü" olaylardan biriydi.

Poland, "Bu, 1883'te Endonezya’daki Krakatau yanardağında meydana gelenden sonra en gürültülü patlama olabilir" dedi. Söz konusu şiddetli patlama binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmış ve külleri bölgenin büyük kısmını karanlığa gömmüştü.

Tonga’daki patlamanın üzerinden günler geçmesine rağmen ada ülkesinin dünyanın kalanıyla ilişkisi kopmuş durumda. Denizaltı iletişim kablolarının kesildiği, havalimanının külle kaplandığı ve yardım uçuşlarının başkent Nuku'alofa'ya ulaşamadığı belirtiliyor.

Tonga Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşuyor. Patlama Hunga Ha'apai Adası’nda denizin altında bulunan bir yanardağda meydana geldi.

Patlamadan sonra oluşan tsunami bazı yerleşim yerlerini de su altında bıraktı. Dev dalgalar nedeniyle Yeni Zelanda, Peru, ABD, Kanada, Şili ve Avustralya gibi ülkeler de alarma geçti.

ABD Jeoloji Araştırması, patlamanın sıfır derinlikte 5,8 büyüklüğünde bir depreme eş değer olduğunu açıklamıştı.

İklimi değiştirecek mi?

Öte yandan patlamanın şiddeti akıllara bir soruyu daha getirdi: Tonga’daki şiddetli olayın Dünya’nın iklimini değiştirmesi mümkün mü?

Dünya tarihinde bazı volkanik patlamalar, atmosferin aerosollerle ve kül tabakasıyla kaplanmasına sebebiyet vererek, gezegenin ikliminin soğumasına neden olmuştu.

Diğer yandan NASA araştırmacıları, son patlamanın iklime kısa veya uzun vadede etki edeceğini düşünmüyor. Uzmanlara göre tüm şiddetine rağmen patlamanın kendisi aslında nispeten küçüktü ve 60 dakikadan az sürdü. Poland, "Tamamen suyun üzerinde olsaydı çok büyük bir etkisi oldu" dedi ve ekledi: "Bu, ancak Tongalılar için korkunç bir olay."