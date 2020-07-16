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NASA açıklamıştı, O ilimizin semalarında görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya'da görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:59:00 -
NASA açıklamıştı, O ilimizin semalarında görüntülendi

NASA tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi. Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.

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