  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji NASA açıkladı: Garip bir molekül tespit ettik
Teknoloji

NASA açıkladı: Garip bir molekül tespit ettik

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydusu olan Titan'da 'Siklopropeniliden' isimli garip bir molekül tespit ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 02:34:00 -
NASA açıkladı: Garip bir molekül tespit ettik

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn gezegeninin uydusu Titan'ın atmosferinde C3H2 şeklinde kodlanan 'Siklopropeniliden' isimli garip bir molekül keşfettiklerini açıkladı.

NASA'nın resmi internet sayfasında yapılan açıklamalara göre keşfedilen bu molekülün daha önce başka hiçbir atmosferde keşfedilmediği belirtildi.

Çalışma kapsamında Şili'nin kuzey bölgesindeki 'ALMA' isimli radyo teleskobu ile çeşitli gözlemler gerçekleştirildi. Araştırmacılar, keşfedilen yeni molekülün, Titan'da yaşam olup olmadığı konusunda yardımcı olabileceğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maryland Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gezegen bilimci Conor Nixon, "Titan, Güneş Sistemimizde benzersizdir. Siklopropeniliden'nin bulunması, onun yeni moleküllerin hazinesi olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı
Siyaset

Bu nasıl bir ego? 29 Ekim töreninde ismi okunmayan CHP’li vekil ortalığı birbirine kattı

Cumhuriyeti kutlamak yerine gösteriş yapma derdine düşen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer, katıldığı 29 Ekim töreninde ismi okunmadığı..
'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
Korona Virüs

'İlk koronavirüs aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Tüm dünyanın büyük bir merakla beklediği koronavirüs aşıları için açıklamalarda bulunan İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, İlk u..
CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı
Gündem

CHP’li Özgür Özel'den Emine Erdoğan'a iftira! Tweetini silmek zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fransız mallarını almayın’ çağrısının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın eşi Emine..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay