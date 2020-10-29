NASA açıkladı: Garip bir molekül tespit ettik
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydusu olan Titan'da 'Siklopropeniliden' isimli garip bir molekül tespit ettiklerini açıkladı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn gezegeninin uydusu Titan'ın atmosferinde C3H2 şeklinde kodlanan 'Siklopropeniliden' isimli garip bir molekül keşfettiklerini açıkladı.
NASA'nın resmi internet sayfasında yapılan açıklamalara göre keşfedilen bu molekülün daha önce başka hiçbir atmosferde keşfedilmediği belirtildi.
Çalışma kapsamında Şili'nin kuzey bölgesindeki 'ALMA' isimli radyo teleskobu ile çeşitli gözlemler gerçekleştirildi. Araştırmacılar, keşfedilen yeni molekülün, Titan'da yaşam olup olmadığı konusunda yardımcı olabileceğini belirtti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Maryland Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gezegen bilimci Conor Nixon, "Titan, Güneş Sistemimizde benzersizdir. Siklopropeniliden'nin bulunması, onun yeni moleküllerin hazinesi olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.