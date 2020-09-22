  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel NASA, 2024'te Ay'a iki astronot göndermeyi planlıyor
Aktüel

NASA, 2024'te Ay'a iki astronot göndermeyi planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:46:54 -
NASA, 2024'te Ay'a iki astronot göndermeyi planlıyor

ANKARA (AA) - ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planlıyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot gönderileceği bildirildi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, dört yıl sonra Ay'a inişin amaçlandığı Artemis programı için 28 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Astronotların, yeni güçlü roket SLS ile fırlatılacak olan Orion adlı bir kapsül içinde seyahat etmesi planlanıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu
Medya

Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

2017'de Çeşme'de bir kadın sürücüyle yol verme tartışmasına giren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu.
Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı
Dünya

Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, onu dinlemesi durumunda 5. Dünya Sa..
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim bekleniyor.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı