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Dünya NASA 1 günlük uzay seyahatinin ücretini açıkladı
Dünya

NASA 1 günlük uzay seyahatinin ücretini açıkladı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA),gerçekleştirdiği toplantıda, Uzay seyahatlerinin başlayacağını, günlük ziyaretin 11 bin 250 ile 22 bin 500 dolar arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:40:00 -
NASA 1 günlük uzay seyahatinin ücretini açıkladı

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda özel sektör astronotlarının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmesine izin vereceğini ifade etti. Eğitimden geçmiş uzay turistlerinin, resmi isminin ‘özel sektör astronotları programı’ olacağı belirtildi. NASA'nın Finans Direktörü Jeff DeWitt yaptığı açıklamada uzay istasyonundaki potansiyel iş fırsatlarına değinerek "Bu fırsatları daha önce hiç yapmadığımız şekilde pazarlıyoruz" dedi.

NASA, özel sektör için ayrıca ISS'de gerçekleşecek ticari üretim ve pazarlama faaliyetlerine izin vereceğini ifade ederek, ISS için bir fiyat listesi yayınladı. İstasyonun yıllık kaynaklarının (astronotların zamanı ve kargo dahil) yüzde beşini ticari kullanım için ayrılacağı ifade edildi. Uzay ziyaretinin günlük 11 bin 250 ile 22 bin 500 dolar olacağı açıklandı.

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