0553 313 94 23

Narlıdere’de MHP’li Süleyman Kocabıyık rüzgarı

Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, gece gündüz demeden vatandaşları ziyaret ederek projelerini anlatıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
Narlıdere’de MHP’li Süleyman Kocabıyık rüzgarı

Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, gece gündüz demeden vatandaşları ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Kocabıyık, gittiği her yerde yoğun ilgi görüyor.


Cumhur İttifakı’nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık, seçim çalışmaları kapsamında karış karış Narlıdere’yi dolaşıyor. Yaşının genç olması nedeniyle vatandaşların dikkatini çeken ve ilgi gören Kocabıyık, hemen hemen her gün vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.


Vatandaşlardan olumlu tepkiler alan Kocabıyık, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ev ziyaretleri de yapıyor. Memleketi Narlıdere’den aday olmanın kendisine mutluluk verdiğini ifade eden Kocabıyık, yıllardır yaşadığı Narlıdere’nin sorunlarını iyi bildiğini ve belediye başkanı olur olmaz kronikleşen sorunlara çözüm yolları üreteceklerini söyledi.


Narlıdere’de artık değişim vaktinin geldiğini ifade eden Kocabıyık, kadınlara, gençlere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çok sayıda projelerinin bulunduğunu anlattı.



"Her sokağını, her karışını bilirim"


Kocabıyık, "Kahveci Hüseyin’in oğlu Süleyman Cüneyt ve Ali Kocabıyık’in torunu olarak köklü Narlıdereliyim. Her sokağını, her karışını bilirim. Beni tanımayan; babamı, dedelerimi tanır, kardeşimi ve annemi tanır. Biz bu sokaklarda büyüdük, top oynadık. Narlıdere için kendimden, ailemden feragat edip çalışacağım; çünkü biz burada büyüdük ve sorunlarını biliyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza hitap edecek,esnafımıza can suyu olacak projelerimiz var. Sahada çok güzel olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4. yılında anılıyor
    1. Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4...
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. "Cezayir'de lideri olmayan..
    4. 11 kişi pusu kurup saldırdı! İfadesi..
    5. Ürün güvenliği ve denetiminde yeni dönem
    6. "Fenerbahçe deplasmanı zor olacak"
    7. Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım..
    8. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    9. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili..
    10. Çin’den Hindistan ve Pakistan’a..
    11. Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali..
    12. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4..
    13. Samsun’da tanzim satış başladı
    14. Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak..
    15. Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı..
    16. Savaş resmen başladı! Ülkeler tarafını..
    17. GRAFİKLİ - Küçük Leyla size her gece..
    18. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    19. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    20. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    21. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    22. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    23. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    24. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    25. Altın fiyatları
    26. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    27. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    28. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    29. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    30. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor