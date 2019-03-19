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Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!

Adana'da tedavi olan şahıs, narkozun etkisindeyken terör örgütü "YPG"nin ismini andı. Durumu fark eden hemşire ihbarda bulundu. Şahsın YPG adına istihbarat topladığı ortaya çıktı. YPG casusu, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

19 Mart 2019 Salı 10:32
Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!

Türkiye, sınırlarında güvenlik ve istikrarın sağlanması için 2018 yılı Ocak ayında Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin’in Tel Rıf’at bölgesinde ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonda bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı ‘YPG/PYD’ye de darbe vuruldu.

Söz konusu operasyonda ‘YPG/PYD’ adına bölgede karşı istihbarat toplayarak, TSK’nın ilerleyişi ve mevzileriyle ilgili bilgileri örgüte aktaran Suriyeli Riyap Alu, Afrin’e yönelik hava harekatında ağır yaralandı. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Alu, 23 Şubat 2018 tarihinde yasadışı yollarla Türkiye’ye geçip, kendisini de ‘ÖSO üyesi’ olarak tanıttı.

Narkozun etkisiyle sayıklamaya başladı

Adana'daki bir hastanede tedavi altına alınan Alu, ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuldu. Alu, narkozun etkisiyle Arapça olarak ‘YPG’ adını anıp sayıklayınca görevli hemşirenin dikkatini çekti.

İstihbaratçı olduğu anlaşıldı

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tedavisinin ardından Alu’yu gözaltına aldı. Yapılan araştırmada da Alu’nun sadece karşı istihbarat toplamakla kalmayıp, örgüte katılımları listeleyip takip ettiği öğrenildi.

Tutuklandı

Silahlı eğitim yerine ideolojik eğitim alarak, örgüte ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ kapsamında TSK unsurlarının ilerleyişinin yanı sıra mevzileriyle birlikte asker ve mühimmatları hakkında istihbarat verdiği tespit edilen Alu, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafında tutuklandı. Alu hakkında da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan da 15 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:32
  1. Ordu
  2. Adana
  3. Riyap Alu
  4. Afrin
  5. ÖSO
  6. YPG

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  • ANTİ EMPERYALANTİ EMPERYAL3 dk önce
    acıyorum yavrulara.bunları kullananların kafası kopmadıkça, bunlar insan kıymaya devam eder.en ahlaksız suç unsuru gençleri çocukları henüz dünyayı anlayamamış masumları kullanmaları.hani insan hakları hani bm hani unesko hani demokrasi çığırtkanları.hepsi şerefsizlerin tiyatrosu.mazlum halkları, cocuk büyük erkek kadın demeden, kanını içen, siyon hakim, emperyal sistem deccalı.tek çare var.millet bilinçlenecek, ailesine çocuklarına sahip çıkacak.Uyanacak, uyandıracak, terör örgütlerine evlat vermeyecek.Kendisini korumakla görevli devletinin yanında duracak.Birliğini gücünü satmayacak.Hainlerden korkmayacak.Çünkü bu örgütlerin beslenme kaynağı tam da korkudur.Korku üretir, korku ile dizayn ederler.Korkunun olduğu yerde sıçanlar gibi ürerler.Örgütlere sığınanlar heba olur giderler.Önce allaha sonra sizin için var olan devlete sığının.Devlet ve halkımız mazlumlara şevkatlidir.Bizim dinimizde töremizde , sığınana dokunulmaz.Haine acınmaz.
  • OSMANLI OSMANLI 23 dk önce
    Bu neyki , araştırılsın Suriyeden kaçanların %50 si hain çıkar TSK nın bombardımanından kaçan pkk lılar çoğu .
  • H.Hüseyin gürbüz H.Hüseyin gürbüz 30 dk önce
    Şerefsiz s...ın hainin kafasina
  • AdanalıAdanalı34 dk önce
    Yahu bu namussuzu niye tedavi ediyorsunuz be kardeşim bırakın gebersin.
  • ÖnceVatan ÖnceVatan 35 dk önce
    Bu piçi öso ye teslim edin .Onlar gereğini yapar .UlanDomuz soyu madem Türkiyeyeihanet ediyorsun o zaman git kandilde tedavi ol . Anası bunu doğurmamış adeta s..mış
  • YusufYusuf48 dk önce
    Su velete bakin. Kim bilir teroristlere goturdugu bilgiler ile askerlerimiz kez kec tehlikeye dusmustur. Bunun kafasini kucukken ezicen bu yasta bu muhpirligi yapan buyuyunce neler yapmaz. Teroristi'in buyugu kucu olmaz umarim yasatmaz oldururler.
  • YusufYusuf48 dk önce
    Su velete bakin. Kim bilir teroristlere goturdugu bilgiler ile askerlerimiz kez kec tehlikeye dusmustur. Bunun kafasini kucukken ezicen bu yasta bu muhpirligi yapan buyuyunce neler yapmaz. Teroristi'in buyugu kucu olmaz umarim yasatmaz oldururler.

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