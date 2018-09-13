Narkotikten görülmemiş operasyon! 817 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ihbar üzerine, ilçeye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenledi.

İMHA EDİLDİLER

Operasyonda toprağa gömülü 805 kilogramı toz, 12 kilogramı kubar olmak üzere 817 kilogram esrar, 45 bin 876 kök Hint keneviri, 401 AK-47 tüfeği ile 698 M16 fişeği ele geçirildi.

Kenevirler imha edildi.