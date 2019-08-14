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Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Alçı’nın tepki verdiği bir araçtaki şüpheliden 98 uyuşturucu hap ile esrarı ele geçirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:13
Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Alçı’nın tepki verdiği bir araçtaki şüpheliden 98 uyuşturucu hap ile esrarı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Diyarbakır yolu Gezin ilçesi yol kontrolnoktasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Narkotik köpeği Alçı’nıntepki verdiği bir otomobil de bulunanL.G’nin yapılan üst aramasında 98 adet extacy hap ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 23:13
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