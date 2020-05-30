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Aktüel

Narkotik köpeği Baht’tan bingo

Balıkesir polisi narkotik köpeği Baht ile yaptıkları araç kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:43:05 -
Narkotik köpeği Baht’tan bingo

Balıkesir polisi narkotik köpeği Baht ile yaptıkları araç kontrolünde bir araçta uyuşturucu ele geçirdi. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü motorize ekipleri, yapılan kontroller sırasında şüpheli bir aracı tespit etti. Tespit edilen araçta yapılan aramada narkotik köpeği Bath, ön yolcu koltuk iç kısmına tepki verdi. Bunun üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Aracın ön koltuk kısmında 20.76 gram esrar ile 10 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Polis ekipleri 6 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler arama kaydı bulunan bir şahsı da gözaltına aldı.

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