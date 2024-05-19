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Gündem “Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi
Gündem

“Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-19 10:26:46 - 2024-05-19 10:26:46
"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildi

Yerlikaya yaptığı açıklamada “Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfatemin ele geçirildiğini, 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-17” operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiğini ve 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca "Narkoçelik-17" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 955,5 kilogram sıvı metamfetamin, 67,5 kilogram kristal metamfetamin, olmak üzere toplam 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi, 136 kilogram aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere ise el konuldu. Operasyonlar sonucunda ise 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

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